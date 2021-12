Atacante Willian Henrique está de saída do Vitória

Pouco aproveitado pelo técnico Vagner Mancini, o atacante Willian Henrique, 24 anos, rescindiu seu contrato com o Vitória - que iria até dezembro de 2017. De acordo com o empresário do jogador, Will Dantas, o atleta e o clube entraram em comum acordo.

O destino do atacante ainda está indefinido, mas segundo informações dos bastidores, existem clubes brasileiros das Série A e B interessados em contratá-lo. A diretoria do Vitória ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto.

Atuando com a camisa do Leão, onde foi contratado em 2013, Willian entrou em campo em 60 partidas e marcou oito gols. Nesse período ele chegou a ser emprestado para o ASA, Botafogo-BA, Joinville e Ventforet Kofu, do Japão.

