Atacante Tréllez pede para deixar o Vitória

O atacante Tréllez pediu para a diretoria do Vitória ouvir as propostas dos clubes interessados nele, entre eles, o Corinthians, que monitora a situação do jogador antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro.

O jogador tem 27 anos e contrato com o Leão até o fim de 2018. Mas acredita que tenha chegado a hora de deixar o time baiano, que escapou do rebaixamento somente na última rodada.

O Corinthians anunciou na quinta-feira, 7, a contratação de Júnior Dutra, mas ainda deseja contratar mais um atacante. Nos bastidores, a diretoria alvinegra admite interesse em Tréllez, mas o acerto com Júnior Dutra fez com que o ímpeto para tentar o acerto com o colombiano diminuísse.

Mas existe o temor que Jô receba uma proposta irrecusável e deixe o clube. Assim, ter mais um atacante experiente para o setor seria uma boa opção.

adblock ativo