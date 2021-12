Atacante sub-23 do Vitória assina com o Jacobina

Sony Anderson, que chegou ao Vitória para fazer parte do grupo que jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23, não renovou com o rubro-negro. O atacante assinou com o Jacobina para a disputa do Campeonato Baiano de 2019, por indicação do técnico Paulo Sales.

Anderson é natural do Piauí. O jogador de 20 anos tem passagens pelo Cori-Sabbá e River-PI. Pelo Vitória, o atacante atuou em apenas duas oportunidades no sub-23 e marcou um gol. Pelo Sub-20, só fez um jogo.

O Jegue da Chapada, como é conhecido o Jacobina, fez o anuncio da contratação do atleta na manhã desta sexta-feira, 14. O time do interior baiano irá estrear contra o Jequié, no dia 22 de janeiro, no Estádio Waldomiro Borges.

