Atacante sente e é dúvida para enfrentar o Goiás

O técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, terá mais um problema para armar a equipe rubro-negra que enfrenta o Goiás, no próximo sábado, 22, às 16h, no estádio do Barradão. Além dos desfalques na lateral direita, o comandante ganhou mais uma dúvida, desta vez no ataque.

O atacante William sentiu dores musculares no início do coletivo realizado nesta quinta-feira, 20, na Toca do Leão, e foi imediatamente poupado do treinamento. Entregue ao departamento médico do clube, o atleta não sabe se terá condições de entrar em campo no sábado.

Se William for cortado, a tendência é que Marquinhos, Marco Aurélio ou Dinei disputem pela vaga. Porém, no coletivo desta manhã, a decisão de Carpegiani foi outra: ele escalou o garoto Alan Pinheiro, das categorias de base do Vitória, no setor de ataque.

Por outro lado, Carlinhos está praticamente confirmado para assumir a função na lateral direita, vaga desde as lesões de Léo e Nino Paraíba. Os dois, por sinal, só devem retornar às atividades durante a próxima semana, dando assim a possibilidade de Carlinhos continuar na posição diante do Avaí, no sábado, 29, em Santa Catarina.

Como Uelliton, Leilson e Eduardo Ramos também seguem lesionados, o time titular deve ser formado por Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Alan Pinheiro (Dinei, Marquinhos) e Élton.

