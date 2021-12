Atacante rubro-negro Tréllez está na mira do Santos

A permanência de Santiago Tréllez no elenco do Vitória para a temporada 2018 continua sendo uma incógnita para o torcedor rubro-negro. Um dos nomes mais especulados na atual janela de transferências, o atacante colombiano despertou interesse do Santos, que já iniciou as conversas com os dirigentes rubro-negros.

Segundo o site Uol, os santistas já teriam, inclusive, iniciado as negociações diretamente com o atleta. O colombiano é visto como opção para repor a recente ida de Ricardo Oliveira para o Atlético-MG.

Tréllez tem contrato com o Leão até o fim deste ano e sua multa rescisória é de R$ 10 milhões. Assim, o Vitória segue com jogo duro em relação à venda do jogador e sua permanência é tida como prioridade dentro do clube. Tréllez foi peça fundamental na fuga do rebaixamento, no ano passado, e se consagrou artilheiro do time no Brasileiro, ao anotar 10 gols em 23 jogos disputados.

Em situação financeira delicada, dificilmente o Peixe terá poder para arcar com o valor exigido pelo Vitória. Dessa forma, acredita-se na possibilidade do repasse de um atleta santista, além de uma compensação financeira, o que facilitaria a negociação.

Segundo o Uol, o atleta pedido pelo Vitória é o lateral Matheus Ribeiro. Com 24 anos, Matheus, que pode jogar tanto no lado esquerdo, como no direito, só atuou em cinco partidas na temporada passada - quatro delas começando como titular.

Queridinho dos paulistas

Esta não é a primeira vez que Tréllez é apontado como reforço de um time paulista. No final do ano passado, o São Paulo surgiu como provável destino do colombiano, mas não passou de sondagem.

Foi o Corinthians, porém, que chegou perto da sua contratação. Tréllez, inclusive, chegou a dar entrevista a uma rádio colombiana dizendo ter aceitado uma proposta do atual campeão brasileiro.

Apesar do desejo do atleta e da equipe paulista, o Corinthians recuou após a diretoria rubro-negra manter posição intransigente acerca do pagamento da multa rescisória.

*Sob supervisão do editor Daniel Dorea

adblock ativo