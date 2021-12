Atacante Ruan Levine exalta sua trajetória na Toca do Leão

Autor de dois gols diante do Vila Nova-GO, que resultou na quebra de um jejum de três meses sem vencer, o atacante do Vitória, Ruan Levine, relembrou na manhã desta terça-feira, 7, a sua trajetória na Toca do Leão e falou da importância que os atletas mais jovens vem exercendo na recuperação do clube para a sequência da Série B.

"Nós que somos da base sempre sonhamos com uma chance no time principal. Estou aqui desde os nove anos de idade, então tenho muita identificação com o clube. Nesse momento, o Vitória está precisando desses atletas jovens. Na última partida, o Caíque Souza entrou muito bem e, dessa vez, fui eu. Mas temos agradecer à todos do grupo, que nos abraçou e fez com que pudéssemos entra em campo leve, inclusive o professor Tencati", disse.

Após o triunfo suado no último sábado, na saída do campo, o centroavante Neto Baiano chamou, de forma positiva, o presidente Paulo Carneiro de 'louco', devido à postura do gestor dentro do vestiário após o fim da primeira etapa. Sobre isso, a jovem promessa concordou com o camisa 9 e também teceu elogios ao cartola.

"Ele é um cara bastante motivador, sabe trazer o grupo. Desde sua chegada, ele foi bem sincero conosco e falou que precisávamos melhorar porque o Vitória é grande. Nós compramos a ideia dele, pois sabemos que ele é um grande presidente e tem uma história aqui dentro do clube", afirmou o garoto.

Na próxima segunda, 13, o Leão viajará para Campinas, onde enfrentará a equipe do Guarani, no Brinco de Ouro, às 20h, em partida válida pela 3ª rodada da Série B. Para Ruan, o importante é manter a mesma pegada para embalar a segundo triunfo consecutivo na competição. "Estamos nos preparando bem. Desde a estreia, a gente vem se doando nos treinamento. Vamos para São Paulo tentar fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo".

Para encerrar, Levine foi perguntado sobre quem era sua inspiração quando atuava pelas categorias de base do Rubro-Negro. Para a surpresa de todos, a resposta ainda se encontra nas dependências do clube. "Meu ídolo sempre foi o Neto Baiano. Achava o máximo o que ele fazia nos Ba-Vis e é uma grande honra poder jogar ao lado dele e receber todo o apoio que ele tem me dado", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo