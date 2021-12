Atacante retorna ao Vitória com promessa de mudança

O Leão apresentou terça-feira, o concorrente de Neto Baiano pela camisa 9. Elton assinou contrato por um ano e volta assegurando que está mudado, principalmente fora de campo.

"Em 2012, estava num momento de minha vida em que as coisas acabaram acontecendo de forma difícil, mas consegui jogar, fazer gols. O Elton que chega agora é mais tranquilo, experiente, totalmente família. Estou passando o melhor momento de minha vida, com minha esposa grávida", disse.

Se a esposa Gabriela e o filho Enzo influenciaram sua vinda, o Ba-Vi pode dividir a família. A 'patroa' é tricolor, mas Elton garante que na casa só haverá rubro-negro. Além de cartão de sócio-torcedor, ele ganhou enxoval infantil do Vitória.

"Fui presenteado com uma roupa tão linda dessa. É uma gratificação muito legal. O projeto 2015 do Vitória é grande, muito importante. Meu filho, sem dúvida nenhuma, vai nascer rubro-negro", afirmou.

Ele garante que a disputa com Neto será saudável: "Deixo para nosso treinador. Nossa parte é buscar espaço com muita dedicação. Até podemos jogar juntos. Foi assim quando estive aqui. Joguei com William e fizemos muitos gols"

Reforço

O meia-atacante Rhayner realizou exames médicos no Barradão, na terça, 3, e deve assinar contrato com o Leão nesta semana. Sua apresentação oficial pode ocorrer nesta quinta, 5.

