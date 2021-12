Atacante Rafael Moura se aproxima do Vitória

Com o insucesso de suas negociações com o Atlético-MG, Rafael Moura pode surgir no Vitória nos próximos dias. Sem querer atravessar os mineiros, o clube baiano aguardava o encerramento das tratativas para fazer uma proposta oficial pelo centroavante.

Os concorrentes do Leão pelo jogador, que recebe cerca de R$ 300 mil por mês e está encostado no Internacional, são o Botafogo e o Sport.

A contratação de um camisa 9 é tida como prioridade pelo Vitória, carente no setor

