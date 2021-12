Atacante que joga na China está na mira do Vitória

O zagueiro Victor Ramos não ficou no Vitória, mas a diretoria rubro-negra não está de olho em um novo zagueiro, pelo menos agora. O desejo do Leão é um atacante e ele está atuando na China.

Na quarta-feira, 9, o presidente Carlos Falcão confirmou o interesse em Kieza, ex-Náutico. "Houve uma sondagem e Kieza é um dos nomes. A prioridade é um estrangeiro, um atacante sul-americano", disse o cartola.

Ainda na quarta, Dinei deu algumas voltas ao redor do campo e, se não sentir mais dor no joelho, iniciará os trabalhos físicos. Até o recomeço do Brasileiro, um zagueiro, um meia e um atacante já deverão estar contratados, segundo Falcão.

Lei seca

O lateral-esquerdo Juan, do Vitória, foi pego em blitz de alcoolemia na noite do dia 3, em Salvador. Ele teve a carteira de habilitação retida. Por conta do ocorrido, o jogador acionou os advogados.

