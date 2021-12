Atacante que estava em Israel acerta detalhes com o Vitória

O Vitória está próximo de anunciar oficialmente mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Maurício Cordeiro, 25 anos. O jogador, inclusive, esteve presente no Maracanã, assistindo ao confronto do Leão diante do Flamengo, na noite da última quinta-feira, 23.

Após o duelo de rubro-negros, o técnico Carpegiani confirmou a chegada do jogador ao Barradão. "Sim. Nós visualizamos o jogador através de vídeos. O Corinthians estava interessado na contratação... Tivemos a oportunidade e fechamos. É um bom jogador", revelou o comandante.

Maurício Cordeiro desembarca em Salvador neste sábado, 25, para realizar os tradicionais exames médicos e, caso seja aprovado, assinará contrato com o clube. O atacante estava no Ashod, de Israel, onde disputou 29 jogos e marcou seis gols.

O jogador também acumula passagens por Kiryat Shmona (Israel), Penapolense, Mirassol, Oeste, Avaí e Grêmio Barueri.

