Atacante pede desculpas à torcida do Vitória por maus resultados

O atacante André Lima, que se recuperou de lesão e voltou a atuar pelo Vitória na derrota para o Palmeiras no último final de semana, demonstrou bastante preocupação com a situação do Leão no Campeonato Brasileiro em entrevista coletiva no Barradão. No bate-papo com os jornalistas, o centroavante pediu que o elenco se recupere o mais rápido possível dentro da competição e passe a entender o que o treinador Paulo César Carpegiani vem pedindo.

“Nós temos que recuperar tudo, principalmente os pontos perdidos. Isso só vem com a vitória, com o trabalho. Todo um conjunto de fatores, que nos leva a isso. Temos que entender o quanto antes o que o Carpegiani quer nos passar, entender o modo dele de trabalhar e botar em prática. Temos que, o mais rápido possível, sair dessa situação. Estamos muito tristes, indignados com tudo que está acontecendo”, disse.

O jogador aproveitou para pedir desculpas aos torcedores rubro-negros pelo momento que o clube vem passando. “Só mesmo pedir desculpa aos torcedores, ao presidente, a todos que estão aqui no clube. Dizer que nós jogadores vamos nos doar mais. Se o clube está nessa situação hoje, é culpa também dos jogadores. Nós que jogamos, nós que tentamos, dentro do campo, dar a vida pelo clube. Então temos que fazer algo a mais para que possamos tirar o Vitória dessa situação”, completou André Lima.

Com a proximidade do confronto diante do Flamengo, o atacante garantiu que o Vitória vai em busca do triunfo no Rio de Janeiro. “Nós temos que, de uma maneira ou de outra, tomar outra atitude, para que a gente possa voltar a vencer. Graças a Deus, temos jogo na quinta-feira, um jogo muito difícil, contra o Flamengo, na casa deles. O Flamengo também veio de uma derrota de 3 a 0. Então temos que... Não sei. Dar um jeito. Temos que ganhar. Não vejo outro resultado”, encerrou o jogador.

Vitória e Flamengo duelam nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 19 pontos conquistados, o Leão é o atual 17º colocado da competição nacional, dentro da zona de rebaixamento.

