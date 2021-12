Atacante Paulinho é apresentado na Toca do Leão

O atacante Paulinho foi apresentado no Vitória na tarde desta segunda-feira, 23, na Toca do Leão. Apesar de ter atuado na última temporada com o Santos, o atleta pertence ao Flamengo e foi emprestado por um ano para o Rubro-Negro baiano. O jogador já estava treinando com o elenco desde a semana passada.

Na coletiva de apresentação, ao lado do presidente do time, Ivã de Almeida, o jogador prometeu um Paulinho alegre dentro de campo. "Vim pra cá pra ajudar da melhor forma possível, tô muito feliz, pode ter certeza que o torcedor vai ver um Paulinho alegre dentro de campo, que é meu jeito, pegando a bola, indo pra cima, ajudando meus companheiros na hora que tiver que marcar, espero que esse ano de 2017 seja vitorioso não só para mim, como pros meus companheiros e pro Vitória", disse.

Paulinho chega para brigar por uma vaga no ataque da equipe, que, nesta segunda, confirmou o acerto com o atacante André Lima, que atuou na última temporada pelo Atlético-PR. Além deles, o time já contava com os atacantes Pineda, Kieza e Deivid.

adblock ativo