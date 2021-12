Atacante Neilton comemora bom momento pelo Vitória

Num espaço de dois jogos, Neilton passou de reserva a artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado contra o Flamengo, no último domingo, ele chegou ao quarto tento e ultrapassou Uillian Correia e Kieza.

Mesmo tendo chegado como grande reforço, em maio, em contratação do antigo diretor de futebol Sinval Vieira, o jogador de 23 anos não conseguiu se firmar como titular com os técnicos anteriores.

Iniciou apenas uma partida sob o comando de Petkovic e foi pouco usado por Alexandre Gallo, sendo titular em cinco das 12 partidas que tiveram o antigo treinador à frente do time. No total, desde sua estreia, foi banco em sete de 16 jogos no Brasileirão.

Parecia que com Mancini a história se repetiria: no primeiro embate com o novo técnico, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, Neilton novamente começou na reserva.

A mudança veio de forma ‘forçada’. Contra a Ponte Preta, no Barradão, ele precisou substituir de última hora Carlos Eduardo, machucado. E esse foi o início da reviravolta do jogador, que, bem ou mal, coincide com a do próprio Vitória no campeonato.

Neilton disse que não se deixou abater pelo momento fora do time titular e, para ele, foi por isso que, quando voltou ao elenco principal, o resultado veio rápido.

“Não sei o que aconteceu antes, mas mesmo assim não abaixei a cabeça e respeitei. Estou aqui para ajudar o Vitória. Estava sempre preparado para ir bem quando surgisse a oportunidade”, disse.

Mas nem ele esperava chegar tão rapidamente à artilharia do time no campeonato. Tanto é que desconhecia a informação: precisou que os jornalistas o avisassem na entrevista coletiva. “Nem sabia. Estou procurando dar o meu melhor para que possamos sair dessa situação, e fico feliz pelos gols estarem saindo”.

O Vitória ainda está dentro da zona de rebaixamento, mas, para o jogador, o momento de reação, que começou com a chegada de Mancini há três rodadas, passa muita confiança aos jogadores.

Mesmo assim, ele disse que ainda está se adaptando ao estilo do treinador, que começou a exigir dele um perfil mais versátil no ataque.

“Estou me adaptando como segundo atacante. Ele me deu a liberdade de me movimentar para os dois lados. Isso facilitou para mim”, disse. “Estou me entregando, ajudando bastante na marcação e no ataque”, completou.

Confronto direto

O Vitória enfrenta sábado, no Barradão, o Avaí, numa briga direta entre times que querem sair do rebaixamento. Neilton acredita que o Rubro-Negro vai manter a mesma postura ofensiva dos últimos jogos, e acredita que a torcida deve pesar a favor desta vez.

“Se for ver, contra o Cruzeiro [fora] foi a mesma postura, mesmo esquema. Só que a gente sabe que tem que pressionar e recuar um pouco. Isso é o que vem acontecendo. Contra o Avaí não vai ser diferente. Vamos respeitar. É dentro de casa, então tem que ter total cuidado para sair com o resultado positivo também”.

adblock ativo