Atacante Maurício Cordeiro é a novidade em treino do Vitória

O elenco do Vitória retornou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, 27, na Toca do Leão, após o triunfo sobre o Atlético-MG, visando o confronto com o América-MG. A equipe do Rubro-Negro encara o Coelho no próximo sábado, 1, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas atividades do dia, os atletas que jogaram mais de 45 minutos diante do Galo fizeram um trabalho regenerativo na academia do clube. Já os demais jogadores foram a campo e realizaram um treino sob o comando do técnico Paulo Cézar Carpegiani.

A principal novidade desta segunda foi a presença do atacante Maurício Cordeiro. O jogador foi aprovado nos exames médicos e fez um trabalho físico ao lado de Kanu, Todinho, Erick e Aderllan.

Para o duelo com a equipe mineira, o treinador do Leão deve contar com o retorno do volante Arouca. O jogador está em tratamento no departamento médico e segue como dúvida para o embate.

O grupo volta a treinar na tarde de terça, 28, no CT da Toca do Leão.

