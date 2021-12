Atacante Marquinhos confirma saída do Vitória

Já não bastasse o mau desempenho em campo no Brasileirão, o Vitória agora vai perder um dos seus principais jogadores. Logo após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, o atacante Marquinhos confirmou que não vai renovar contrato com o Rubro-negro, que termina no final de junho.

"Só tenho que agradecer à diretoria e aos torcedores. Não é uma despedida, mas já está certo que não fico. E não sei se jogo quinta-feira", disse o Marquinhos na saída do campo em Pituaçu.

Marquinhos atuou em quatro jogos pelo Leão na Série A. Foram dois gols com a camisa do clube. Ele tem contrato com o Rubro-negro até 30 de junho. Caso não renove, o jogador terá pela frente mais duas partidas.

"Futebol é assim. Tem que sair pela porta da frente. Só tenho que agradecer a diretoria e a torcida do Vitória. Onde eu estiver, estarei sempre torcendo pelo clube", afirmou o atacante.

O diretor do Vitória, Felipe Ximenes, elogiou o profissionalismo de Marquinhos e relatou que o clube está preparado para a saída do jogador. "Sem dúvida nenhuma, caso Marquinhos não renove vamos buscar atacante para suprir a posição carente. Mas ele ainda tem quase dois meses de contrato. Tem se entregado muito e temos que elogiar. Perto do fim do contrato ele tem se entregado nos jogos."

