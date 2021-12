Atacante Marinho luta para encarar o Corinthians

Com dois jogos importantes para os próximos dias no Barradão, o Vitória iniciou a semana com uma má notícia: seu melhor jogador, o atacante Marinho, segue em tratamento do estiramento em um ligamento do joelho esquerdo e está vetado para a partida de quinta-feira, 19, às 21h30, contra a Portuguesa, pelo confronto de volta da 2ª fase da Copa do Brasil. Para domingo, 22, às 16h, pela 2ª rodada do Brasileirão, contra o atual campeão Corinthians, sua presença é incerta.

A notícia é agravada ao se lembrar do desempenho do time sem Marinho. Na quarta-feira passada, ficou em um 0 a 0 sem graça, em São Paulo, pelo duelo de ida com a Portuguesa. No domingo, 15, levou 4 a 1 do Santa Cruz, em Recife, na desastrosa estreia na Série A.

Wilson Vasconcelos, médico do clube, explica a situação. "Marinho ainda está em recuperação da lesão. Para domingo, vai depender das respostas que ele for dando ao longo da semana. Hoje (segunda-feira), ele fez o tratamento e, no fim da tarde, deu voltas em torno do gramado. O cronograma para os dias seguintes é semelhante, com tratamento e treino físico. É difícil fazer previsão neste momento. Teremos que sentir a evolução no dia a dia e como ele reage a cada treino. Se até sexta-feira conseguir treinar normalmente com o grupo, Marinho vai para o jogo. Para quinta, não tem chance".

A lesão do atacante, na verdade, é bem anterior à partida de ida contra a Portuguesa. Ele já havia sofrido o estiramento antes das finais do Campeonato Baiano, realizadas em jogos nos dias 1º e 8 de maio. Enfrentou o Bahia e ajudou o Vitória e levar o título (venceu por 2 a 0 no Barradão e perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova) atuando 'no sacrifício', sem estar 100% fisicamente e sentindo dores no joelho.

"Este foi um título dele. Marinho foi o principal protagonista do Vitória e se sacrificou pelo clube. Na semana que antecedeu cada um dos jogos, ele nem conseguia treinar com o grupo. O que fazia basicamente era tratar e jogar. Mas aquela foi uma situação necessária dado o caráter decisivo das partidas. Agora, ele só voltará a campo 100% recuperado. Como ele reage de forma rápida aos tratamentos, fato que o fez ter condições de jogar os Ba-Vis, temos esperanças que enfrente o Corinthians", declarou Vasconcelos.

William Farias

O problema para encarar a Lusa é que o Vitória tem a obrigação de vencer o jogo sob pena de ser eliminado da Copa do Brasil. Empate em 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro placar classifica a equipe paulista.

Já no domingo, o triunfo diante de um adversário tradicional é fundamental como forma de reação após o fracasso na estreia na Série A.

E o pior: o volante William Farias, com lesão muscular, vive situação quase tão séria quanto à de Marinho. Sua chance de jogar na quinta-feira é mínima. A tendência é que Vagner Mancini mantenha Marcelo no meio de campo.

No ataque, o dilema é maior. Entre titulares e reservas que entraram no segundo tempo, as alternativas utilizadas contra Portuguesa e Santa Cruz - Alípio, David, William e Henrique e Tiago Real, este último reforçando o meio-campo -, não funcionaram. Nesta semana, o técnico estudará suas opções.

