Atacante Marinho deve ficar duas semanas fora

Com uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Marinho deve ficar, pelo menos, duas semanas fora dos gramados e desfalcar o Vitória nos próximos jogos da Série A.

O departamento médico do Rubro-Negro confirmou a lesão, mas apenas um exame de imagem identificará o grau da lesão e, consequentemente, o tempo de recuperação. O exame, que estava previsto para esta sexta-feira, 7, será realizado neste sábado, 8.

Vetado para o jogo diante da Ponte Preta, no dia 13, pela 30ª rodada, Marinho também deve desfalcar o Leão contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 16.

adblock ativo