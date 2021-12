Após ter passado um 2015 de idolatria no Ceará e altos e baixos no Cruzeiro, Marinho chegou a estar quase apalavrado com um time dos Emirados Árabes para 2016. Mudou de ideia em cima da hora graças à oportunidade de jogar no futebol baiano. Recebeu propostas de Bahia e Vitória. Escolheu o Leão, segundo ele, "pelo projeto apresentado de jogar a Série A por um clube de grande estrutura".

O objetivo do atacante de 25 anos, nascido em Penedo, interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, é construir uma bela história na Bahia por razões pessoais e profissionais.

"Minha esposa, Francielle, está grávida de seis meses. Ia ser duro para mim estar nos Emirados Árabes e não acompanhar o nascimento de minha filha [Alícia]. Como amo o Nordeste, fiz questão que ela nascesse aqui e ao meu lado. Será uma linda baianinha", comentou o craque.

Quando o assunto é profissionalismo, Marinho afirma: "Vim ao Vitória para provar que não sou apenas o cara do 'Sabia, não'. Naquele dia, fiz dois gols (o último nos acréscimos do segundo tempo, salvando o Ceará de uma derrota em casa no 3 a 3 com o Santa Cruz pela Série B, em 20 de junho) e, quando cheguei em casa, recebi várias ligações. Eu pensava que era para me parabenizar pela partida. Mas, era só para falar da entrevista. Dias depois, fui contratado pelo Cruzeiro por meus próprios méritos, mas só falavam do cara do 'Sabia, não'. Diziam que eu fiquei famoso pela entrevista. Ninguém buscou informações sobre minha carreira. Foi injusto", declara.

Para quem não lembra, na comemoração do último gol daquele dia, Marinho recebeu um cartão amarelo que o suspendeu da partida seguinte. Na saída do gramado, ao ser perguntado sobre isso, respondeu espontaneamente: "É, é? Sabia, não! Que m..., ein?". A declaração virou febre na internet, com direito ao samba do 'Sabia, não'.

Ricardo Palmeira Atacante Marinho agradece ao Vitória pela oportunidade

"Obrigado, Vitória!"

A gratidão do atacante aos baianos vem porque, na Bahia, todos acompanharam seu protagonismo no título da Copa do Nordeste de 2015 pelo Ceará, que derrubou o Vitória na semifinal e o Bahia na grande decisão. "Sou muito feliz pelo carinho que recebi, tanto do Bahia, que reconheceu meu talento, quanto do Vitória, time que eu escolhi. E estou pronto para retribuir ao Rubro-Negro a oportunidade que ele me deu", diz.

A retribuição já começou. Na abertura do Baianão, há uma semana, Marinho estreou com gol, assistência e sendo um dos melhores em campo no 3 a 0 sobre a Jacuipense. "Vencemos uma equipe entrosada e que já vinha se preparando há meses para o Campeonato Baiano. Para a primeira impressão, fomos bem. Porém, eu quero muito mais. Tudo o que eu faço é em prol do meu time, mas busco também prêmios e o reconhecimento individual. Quero consegui-los no Vitória. Não vou ficar conhecido como o cara da entrevista maluca".

