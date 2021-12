Atacante é vetado e desfalca o Vitória diante do Flamengo

O técnico Paulo César Carpegiani ganhou um desfalque de última hora para o duelo entre Vitória e Flamengo, na noite desta quinta-feira, 23, às 19h30. O atacante Erick foi vetado pelo departamento médico do clube após sentir um desconforto na panturrilha direita. Ele nem viajou para o Rio de Janeiro e está fora da partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem Erick, inclusive, foi titular na primeira partida do treinador do Leão à frente da equipe, no último final de semana, na derrota para o Palmeiras. O jogador estava cotado para estar entre os titulares que irão atuar no Maracanã, mas, com a lesão, abriu a vaga que deve ficar entre Lucas Fernandes e Wallyson.

