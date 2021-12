Atacante do Vitória vai jogar no futebol turco

O atacante Pedro Oldoni não faz mais parte do elenco do Vitória. O jogador, que tinha contrato até abril deste ano, vai defender o Sivasspor, da Turquia, equipe treinada pelo ex-lateral Roberto Carlos.

Oldoni chegou ao clube rubro-negro em 2013, ainda em tratamento de uma grave lesão no joelho. Com a camisa vermelha e preta, o centroavante jogou poucas partidas e marcou apenas um gol. No último domingo, 19, atuou como titular na estreia da equipe na Copa do Nordeste.

Com a saída do atleta, o Vitória tem apenas Alan Pinheiro como homem de referência no ataque para este início de temporada, já que os atletas Dinei e André Lima ainda se recuperam de lesão.

