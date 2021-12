Atacante do Vitória tem suspeita de lesão no joelho

O Vitória enfrenta mais um problema equanto disputa a segunda divisão. Além da derrota diante do Oeste por 3 a 0 nesta terça-feira, 11, o atleta Ruan Levine precisou deixar o campo amparado pelos médicos devido a uma forte torção no joelho, logo no início da segunda etapa.

Em nota divulgada pela assessoria do clube, o doutor Rodrigo Vasco da Gama, suspeita de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. No entanto, o atacante passará por exames após o desembarque em Salvador, previsto para ocorrer na tarde desta quarta-feira, 12.

Recém-promovido à equipe profissional, Ruan Levine tem sido um dos poucos destaques positivos do Leão nesta série B. Desde que subiu ao time principal, ele acumula um total de sete partidas, com dois gols marcados.

