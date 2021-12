Atacante do Vitória está na mira do Libertad, do Paraguai

Pouco utilizado no Vitória na última temporada, o jogador Guillermo Beltrán, 30 anos, está na mira do Libertad, do Paraguai. De acordo com um trecho da publicação do diário paraguaio ABC Color desta terça-feira, 13, a diretoria do Gumarelo "segue negociando a possibilidade de incorporar o atacante para a presente temporada".

O atacante, que pertence ao Cerro Porteño, chegou por empréstimo à Toca do Leão em julho do ano passado. O prazo para o vencimento do contrato do atleta está previsto para o fim do Campeonato Baiano, mas poderá ser prorrogado até dezembro.

Com a camisa rubro-negra, Beltrán atuou em apenas 12 partidas e não marcou nenhum gol. Devido ao baixo rendimento dele em campo, a diretoria rubro-negra não deve mantê-lo até o fim deste ano.

