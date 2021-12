Atacante do Vitória é emprestado para o Boa Esporte

Artilheiro do último Campeonato Baiano, o atacante Rômulo está fora dos planos do Vitória para a temporada 2014. Ele foi emprestado ao Boa Esporte-MG até o final do ano, segundo informações da assessoria do clube.

Rômulo, que chegou ao time rubro-negro para a disputa da Série A do ano passado, teve poucas chances na equipe principal e não conseguiu marcar gol. Além de Bahia de Feira e Vitória, o atleta acumula passagens por Guarany (CE) e Ponte Preta.

Para a posição de centroavante, o rubro-negro conta apenas com Pedro Oldoni e Alan Pinheiro. O atacante Dinei, principal referência no ataque, está machucado e é ausência certa nos primeiros jogos de 2014.

adblock ativo