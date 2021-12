Atacante do Vitória é convocado para Seleção Sub-17

O atacante Eronildo, do time Sub-17 do Vitória, foi convocado pela Seleção Brasileira para as duas últimas competições de 2014: o Quadrangular de Seleções, no Chile, e o Torneio Nike Friendlies, nos Estados Unidos. As duas disputas fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, no Paraguai.

O baiano de 16 anos é o único representante do Norte e Nordeste na lista do técnico Caio Zanardi. Eronildo já vestiu a camisa da Seleção na disputa da Copa Internacional do Mediterrâneo na Espanha e no Torneio de Nações na Itália.

No Chile, o Brasil enfrentará o Catar, no dia 18 de novembro, os Estados Unidos, no dia 20 e o Chile no dia 22. Já nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira estreia contra a Austrália no dia 28 de novembro, pega a Inglaterra no dia 30 e encerra a participação contra os donos da casa no dia 2 de dezembro.

