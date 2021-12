Atacante Dinei dedica fim de jejum à filha

Dinei havia balançado as redes pela última vez quase um mês atrás. Mais precisamente no dia 17 de setembro, no triunfo do Vitória sobre o Fluminense, por 3 a 1, pela 25ª rodada, no Barradão.

As pazes com o gol não poderiam ter sido feitas de maneira melhor: com um golaço, neste domingo, diante do Sport, em plena Ilha do Retiro, no triunfo por 2 a 1.

"A reação foi imediata de poder virar e chutar no gol. Não tive a intenção de acertar naquele canto. Fui feliz em ter pegado um belo chute e ter feito o gol. Foi um gol difícil, tava meio de costas, mas o mais importante foi a vitória", disse Dinei, lembrando que o time precisava vencer após o empate por 2 a 2, em casa, diante do Goiás, na semana passada.

Na comemoração, o atacante beijou a tatuagem no antebraço esquerdo, em homenagem à filha Flora, que tem dois anos e meio de idade.

"É uma inspiração pra mim. Não só minha filha, como minha família toda. Quando entro em campo, jogo por eles e sempre vou comemorar assim quando fizer gol", explicou.

O tento também dá confiança a Dinei, que não vem fazendo boa temporada, principalmente se comparada à de 2013.

Neste ano, o centroavante já anotou 11 gols, sendo seis no Campeonato Brasileiro. Enquanto que no ano passado ele fez 25, 16 deles pela maior competição do País.

"Ano passado eu estava feliz por estar marcando sempre. Neste ano, infelizmente a fase não é legal, mas a gente quer sempre manter a tranquilidade, os gols estão vindo na hora certa, espero continuar a marcar e ajudar a equipe do Vitória", discursou Dinei.

À disposição

Para a partida desta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Copa Sul-americana, Dinei não quer ser poupado e se colocou à disposição do técnico Ney Franco.

Será o jogo de volta do confronto das oitavas de final e decide vaga na próxima fase.

"Claro que quero jogar! Todo jogador quer jogar, mas ele (Ney) não comentou nada, porque estava focado no jogo do Sport, que era mais importante. Temos dois dias para treinar e ele vai optar pela melhor formação. Temos total condição de passar e, com toda a certeza, quem for entrar vai dar o máximo para conseguir essa classificação", disse, após citar o bom resultado de 2 a 2 obtido fora de casa, na ida.

