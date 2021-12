Atacante deixa o Vitória sem ter estreado pelo clube

O atacante Bruno Gomes não faz mais parte do elenco do Vitória. O jogador, que foi apresentado como novo reforço no dia 10 de julho durante a janela de transferências internacionais e tinha vínculo até Junho de 2019, deixa a Toca do Leão sem nem ter estreado com a camisa rubro-negra.

De acordo com o setor de comunicação do Vitória, o Estoril, de Portugal, solicitou a devolução do atleta, que tinha uma cláusula contratual, onde poderia retornar ao seu clube de origem, caso não estivesse sendo utilizado. Ainda segundo o clube, a rescisão entre as partes foi feita em comum acordo, não teve ônus ao Leão e os salários do jogador eram divididos em 50% para cada agremiação.

O jovem de 21 anos foi revelado pela divisão de base do Internacional e acumula passagens por Genoa-ITA e Estoril-POR. Bruno Gomes realizou 21 jogos na última temporada pela Liga Portuguesa e seis pela Taça de Portugal, marcando apenas um gol.

