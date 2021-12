Atacante David recusa proposta da China e fica no Vitória

O atacante David não será vendido pelo Vitória. Destaque do time neste início de temporada, o jogador recebeu proposta de R$ 12 milhões do Dangdai Lifan, da China, mas foi recusada pelo empresário do jogador.

Por meio de nota no site oficial do clube, o empresário Francisco Godoy disse que confia no clube e no potencial do jogador de apenas 21 anos, por isso decidiram mantê-lo no país.

Caso o Leão tivesse 100% dos direitos do atleta e a transação fosse concretizada, esta seria a maior da história de um clube do Nordeste.

O time detém 70% dos direitos do jogador e, de acordo com a proposta do clube chinês, o Rubro-Negro ficaria com 20% dos direitos e receberia R$ 8,5 milhões pelos 50% restantes.

