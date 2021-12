Atacante colombiano já treina na Toca do Leão

Santiago Trelléz foi a novidade do treino do Vitória, nesta terça-feira, 4. A atividade que reuniu todo o elenco foi acompanhada de perto pelo técnico Alexandre Gallo.

O atacante colombiano foi aprovado nos exames e está perto de ser oficializado. O Leão busca fortalecer o setor ofensivo, fato que ganhou mais importância após a lesão de Kieza. Operado na última segunda com uma luxação no ombro, K9 só voltará a treinar em 90 dias.

Esta terça foi dia de reapresentação da equipe após o empate sem gols no Ba-Vi do Barradão. Vetado do clássico, o zagueiro Fred treinou normalmente. Já o volante Fillipe Soutto, em recuperação de um problema na coxa, fez um trabalho diferente dos demais. E os titulares fizeram atividades leves, na academia e no campo da Toca.

Neste sábado, o Vitória enfrenta o Atlético-GO fora de casa, às 16h. O Leão é o 18º colocado do Brasileirão, com nove pontos.

