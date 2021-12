Atacante Caio comemora boa atuação e saída do temido Z-4

A campanha do Vitória está longe da ideal, mas a camisa 7 do Vitória continua bem representada. Se em 2013 Maxi Biancucchi era o dono do manto e ajudou na quinta colocação da Série A, desta vez o atacante Caio passou a ser a esperança do clube na luta contra o rebaixamento.

Para o novo xodó da camisa 7, o jogo contra o Criciúma pode determinar uma reviravolta na campanha, principalmente após o time sair da zona de rebaixamento, um drama que acompanhou o Leão durante 57 dias. O Vitória entrou no Z-4 na derrota para o Sport por 1 a 0, na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo.

"Que felicidade! Voltar a vencer após oito confrontos é algo muito bom depois da pressão que estávamos passando. Estou muito feliz por ter feito meus primeiros gols pelo Vitória. Mas acho que o triunfo e a saída da zona foram mais importantes. Estamos aliviados", disse Caio.

Para o jogador, o momento é de alívio, mas o Vitória está longe do ideal. No próximo sábado, contra o Grêmio, o Leão tenta o primeiro triunfo em casa na competição, e Caio dá a receita para conseguir os primeiros três pontos como mandante.

"Contra o Criciúma conseguimos acertar algumas coisas, como o posicionamento. Agora é o momento de ter calma. Não complicar e tentar fazer o simples, principalmente o gol. Não vamos dificultar o jogo. O importante é que todo o grupo mostrou muito trabalho e dedicação. Foi o primeiro passo para fugir deste momento difícil", assegurou.

No jogo contra o Criciúma, Caio desencantou e finalmente balançou a rede vestindo a camisa rubro-negra. Resolveu fazer logo dois e deu o segundo triunfo do Leão no Brasileirão. Porém, o atacante já tinha números que provavam sua importância no time, antes mesmo de se tornar o vice-artilheiro do Leão na Série A.

Entre todos do time, Caio é o que mais arriscou a gol e o que mais acertou a mira. Das 17 tentativas, 9 foram no gol. Em segundo vem Ayrton, com 16 finalizações, mas apenas 4 foram no alvo.

Jogando solto pelas beiradas, Caio também é o que mais driblou. Consequentemente, é o mais caçado (confira quadro ao lado). O curioso é que o atacante também é o mais faltoso. Porém, não levou nenhum amarelo. Suas infrações são aquelas que evitam um contra-ataque adversário e dão tempo para o time se recompor.

Dúvida

Durante a última semana, por pouco Caio não perdeu a vaga para William Henrique. Nos treinos que antecederam o duelo contra o Criciúma, o técnico Jorginho testou Pica-Pau no lugar de Caio e chegou a declarar uma possível mudança. Entretanto, o camisa 7 ganhou mais uma chance, principalmente após o resfriado que William teve na véspera do duelo.

Após a boa exibição, Caio também acabou com um jejum pessoal que durava mais de um ano. O último gol do atacante havia sido em março de 2013, quando defendia o Internacional. Foi a única bola na rede do atleta na temporada passada. "Estou muito feliz. Precisava fazer gol", admitiu ele.

adblock ativo