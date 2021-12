Assembleia para reforma do estatuto do Vitória tem briga

Nem eles se entendem mais. Assim como ocorreu dentro de campo, a falta de entrosamento fora das quatro linhas também atrapalha o Vitória. Na reunião da noite da segunda-feira, 27, ficou clara a divisão no Conselho Deliberativo, principalmente depois da forte discussão entre o presidente do órgão, José Rocha, e o do clube, Raimundo Viana, o que antecipou o fim do evento.

Alguns conselheiros acusam o deputado federal e ex-presidente de estar sendo arbitrário em suas decisões, ao não os consultar. Sem aprovação do conselho, Rocha modificou novamente a comissão que está revisando o estatuto do Vitória, tirando inclusive Raimundo Viana, sem qualquer aviso prévio.

Ele também resolveu convocar uma assembleia geral - formada por conselheiros e sócios - para 6 de junho, um sábado, às 10h, para tratar da adoção de eleições diretas no clube. A manobra provocou a fúria de alguns conselheiros, como o próprio Viana.

"Foi um vexame. Zé Rocha é um cara que não participa do dia a dia do clube e está totalmente perdido. É uma pessoa ausente e só chega para mandar e depois voltar a Brasília. Ele não sabe nada. Não participa da comissão da reforma, tampouco veio na eleição do clube. Tendo em vista que o voto direto é algo sacramentado, quer puxar os louros para ele com interesse político, alegando que foi o grande democratizador do clube. Porém quer passar por cima de tudo, principalmente do conselho", disse um conselheiro que pediu anonimato.

A maneira supostamente apressada motivou críticas. "Ele marcou uma assembleia sem nenhuma ideia pronta para apresentar aos sócios. Fomos contra por causa disto, pois sabemos que será outra confusão. Deveria, antes de marcarmos, revisar o estatuto e apresentar ideias concretas. Ele só quer aparecer e não sabia nem que o sócio-torcedor tinha direito a voto", completou o conselheiro.

Retratação

De fato, Rocha chegou a afirmar que, com a mudança do sistema, apenas os sócios contribuintes e patrimoniais seriam eleitores. Porém, ele se retratou: "Eu me equivoquei. Em caso de voto direto, todos os sócios terão direito a voto, assim como ocorre na atual eleição indireta".

A nova formação da comissão também não foi vista com bons olhos. O clima piorou na reunião. José Rocha nega que o bate-boca entre ele e Viana tenha ocorrido.

"Sou presidente do conselho e não achei ético ter um presidente executivo participando da reforma do estatuto, por isso o tirei da comissão e coloquei Antônio Carlos (Rodrigues, o Cacau), da oposição. Porém, a briga não foi comigo. Cacau teria pedido a lista de sócios que poderiam participar da assembleia, negada por Viana. Quando fui tentar apaziguar, fui atacado pelo presidente", alegou Rocha, que dirigiu o clube na década de 1980.

Outro conselheiro, que não quis ter seu nome divulgado, confirmou essa versão. Foi apenas uma desculpa para algo maior: vaidade. "Praticamente uma briga de quem mandava mais. Viana se excedeu quando viu Rocha, de forma ditatorial, o expulsar da comissão e marcar a assembleia sem aprovação do conselho. 'Não vou aceitar que você use o Vitória para interesses políticos', gritava Viana, enquanto Rocha rebatia: 'Esse conselho só tem puxa-saco'. Viana chegou a passar mal e os conselheiros resolveram se retirar da reunião", atestou.

Desafetos

Viana preferiu não comentar o episódio, alegando que tem outros problemas para resolver no Vitória. Porém, em entrevista à edição de domingo, 26, do A TARDE, ele mostrou sua insatisfação com os atos de Rocha e seu vice no conselho, Silvoney Sales.

"Eles alegaram que me tiraram da comissão por uma incompatibilidade de cargo, já que sou presidente do clube. Por que o presidente do Conselho Deliberativo (Rocha) faz parte dela? Dois pesos e duas medidas? Se existe uma trava para que seja feita esta reforma (no estatuto), foi de quem constituiu esta comissão", criticou Viana.

adblock ativo