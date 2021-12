Assembleia de domingo define eleições diretas no Vitória

Aprovado na noite de terça-feira, 28, pelo Conselho Deliberativo, o novo estatuto do Vitória, que prevê eleições diretas para presidente do clube, vai passar pela assembleia geral no domingo, 2, às 8h30.

No evento, no Barradão, os sócios do Leão votam para sacramentar – ou não – as mudanças, que entrariam em vigor já para o próximo pleito, em setembro de 2019.

