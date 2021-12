Aspirantes do Vitória dão início à preparação do clássico Ba-Vi

Após conquistar seu segundo triunfo consecutivo no Baianão, a equipe de aspirantes do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 17, visando a preparação para clássico Ba-Vi, dia 1º de março. Caso conquiste os três pontos em cima do rival, o Leão se isolará na liderança da competição, com 14 pontos.

Até o momento, o Vitória conquistou 11 pontos em 15 disputados, com três triunfos e dois empates. Nesses, o elenco sub-23 marcou nove gols e sofreu seis, saldo positivo de três. Por isso, o Rubro-Negro está empatado em pontuação com Tricolor, mas é ultrapassado no critério de saldo: o Bahia tem cinco.

Nas atividades desta manhã, quem começou jogando no sábado não foi para o campo. Os 11 iniciais fizeram trabalhos físicos e no centro de fisiologia, visando a questão regenerativa. No campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, os demais jogadores participaram de um coletivo comandado pelo técnico Agnaldo Liz.

O grupo vai trabalhar até a próxima sexta-feira, ganhando o sábado e o domingo para repouso. Na segunda e terça-feira de Carnaval, a comissão técnica programou treinamento na Toca do Leão.

adblock ativo