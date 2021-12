Às vésperas de duelo direto, Vitória tenta ajustar a defesa

Há cinco jogos sem vencer - são duas derrotas e três empates - , o Vitória nunca via o fantasma do rebaixamento tão de perto quanto agora. O Leão é o 16º colocado com 19 pontos. Na quarta-feira, 3, abre a 18º rodada recebendo justamente o Coritiba, que, com 18 pontos, está em 17º lugar, primeira posição dentro da zona da degola.

A situação delicada aumenta porque o duelo direto com o Coritiba não poderá ser no Barradão, que está sendo usado como Centro de Treinamento da Copa do Mundo. A partida, agendada para as 19h30, será no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Após a folga de domingo, dia seguinte à derrota para o Figueirense, por 1 a 0, em Florianópolis, o Leão voltou aos treinos na tarde desta segunda, 1º. O técnico Vagner Mancini deu ênfase a corrigir o posicionamento do setor defensivo, cujas últimas atuações foram bastante criticadas.

Na quarta, a defesa rubro-negra deve formar com Diego Renan, Ramon, Kanu e Euller, além do goleiro Fernando Miguel. Vale lembrar que o zagueiro Victor Ramos está suspenso por ter sido expulso contra o Figueirense.

Por outro lado, o setor ofensivo terá reforços. Um é o atacante Dagoberto, que volta depois de cumprir suspensão. Outro é o meia Cárdenas, que deve fazer sua primeira partida como titular após se recuperar de problemas intestinais.

O meia Serginho e o atacante Vander devem ir para o banco de reservas.

