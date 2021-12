Artilheiro elogia Amadeu e deseja efetivação do interino

Após marcar dois gols e selar o triunfo rubro-negro, Neto Baiano, como de costume, não mediu palavras nos microfones. Deu um recado para quem não acreditava nele, além de elogiar o interino Carlos Amadeu, sem esconder o desejo de ter o auxiliar efetivado como treinador do Vitória.

"O pessoal vinha cornetando, algumas pessoas falaram besteiras sobre meu trabalho. Até parece que nunca fiz gol pelo Vitória. Mas é assim. Neto Baiano é assim mesmo. Estou até emocionado porque o trabalho do (Carlos) Amadeu está sendo bem feito. No Vitória, fruto da casa pode se dar bem. Aqui é diferente. Tem que dar mais apoio ao pessoal da casa e da base", revelou o camisa 9 do Leão.

Agradecido

Já Carlos Amadeu preferiu não falar sobre ser ou não o técnico do Vitória. Com dois triunfos na condição de interino, o auxiliar agradeceu ao grupo pelo apoio.

"Fizemos um primeiro tempo ruim e o Colo-Colo tomou conta do jogo, das ações e fez as principais jogadas. O placar de 1 a 0 saiu até barato para nós. No segundo tempo, voltamos com outra postura e fomos premiados com dois gol. Para dar liga, demora. Tomamos poucos gols, apenas dois, e temos a defesa menos vazada. Temos que ir em busca de ajustar outros setores", disse.

