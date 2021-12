Artilheiro do Santa Cruz pode estar na mira do Vitória

Comenta-se nos bastidores do futebol baiano que o mais novo nome para desembarcar na Toca do Leão e assumir definitivamente a camisa 9 do Vitória é o do centroavante Dênis Marques, atual artilheiro do Santa Cruz.

Via assessoria de imprensa do time Coral, Dênis Marques disse na tarde desta terça-feira, 27, que está focado na final do Campeonato Pernambucano e que não comentaria a respeito de uma possível negociação com o time baiano.

O atacante não teria empresário e seria ele próprio o responsável por conduzir as negociações da sua carreira. A assessoria do Tricolor do Arruda sugeriu ainda que, após o término do Estadual, a situação do jogador com o time pernambucano poderá eventualmente ser diferente.

Em conversa por telefone, o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, negou que o clube tenha procurado pelo jogador, mas admitiu que o rubro-negro ainda pode contratar mais um atacante para a Série A.

"Hoje é o seguinte. Analisa comigo: a janela do exterior já está fechada e no Brasil não está tendo nada muito melhor do que a gente já tem. Então, se for para trazer mais um, nós não temos interesse. O Dênis Marques é um bom jogador, mas eu analiso como se ele já estivesse no nível dos nossos. Agora, se aparecer mais um nome interessante, pode ser que nós tentemos", explicou Raimundo Queiroz.

O Vitória não seria o único clube interessado na contratação do jogador: rivais do Santa Cruz, o Sport e o Náutico também teriam demonstrado interesse e já estariam envolvidos, inclusive, num leilão pelo atacante.

De acordo com informações de um grande empresário do futebol pernambucano, o Leão da Ilha já teria oferecido ao atleta R$ 200 mil de "luva", que é uma espécie de premiação pela assinatura do contrato, e R$ 100 mil de salário.

Histórico - Nascido a 22 de fevereiro de 1981, em Maceió-AL, Dênis Marques do Nascimento, o Predador, iniciou a sua carreira no Mogi Mirim, clube do interior de São Paulo.

Destro, o centroavante tem 1,83m de altura e também acumula passagens pelo Al-Kuwait, do Kuwait, pelo Atlético-PR, pelo Omiya Ardija, do Japão, e pelo Flamengo.

Neste ano, ele já balançou as redes em sete oportunidades no Campeonato Pernambucano; na Copa do Nordeste, marcou um único gol. No último domingo, 5, foi dele o gol que colocou o Santa Cruz em vantagem sobre o Sport na decisão do Estadual.

