Artilheiro do Leão na Série A, Caio festeja bom momento

Nos últimos dois jogos, Caio marcou quatro gols. Inédito na carreira do atual artilheiro do Leão na Série A, que acabou com um jejum que perdurava por longos 482 dias. Antes da porteira abrir, a última vez que o camisa 7 tinha marcado havia sido em março de 2013, quando ainda defendia o Inter.

No último jogo, contra o Grêmio, a boa fase mostrou que está aliada à sorte de um artilheiro. No primeiro gol, subiu mais que o zagueiro gremista Geromel, de 1,90 metros de altura. Caio tem 1,73 m. No gol de pênalti, veio a sorte.

"Subi tanto que demorei até pra cair depois do primeiro gol de cabeça. Subi bem e consegui uma boa testada na bola. No pênalti... o atacante tem que ter sorte, né? Tive a felicidade de a bola voltar. Parece que virou a fase. Tomara que continue assim", comemora Caio.

O atacante também não segurou a emoção de ouvir a torcida gritando seu nome na hora em que foi substituído. Depois do triunfo de virada, o jogador chegou a publicar um vídeo valorizando o apoio dos rubro-negros no Facebook.

"Quero agradecer muito pelo carinho e apoio da torcida. Estamos fechados pela superação. Valeu pela confiança de meus companheiros, que me deixaram bater o pênalti e me incentivaram. Vamos crescer ainda mais", assegura Caio.

De fato, os quatro gols no Brasileirão 2014 já transformaram a carreira do atleta. Desde 2009 até a campanha atual do Leão, a melhor média de gols do atacante foi em 2o12, quando ainda defendia o Figueirense. Ele obteve uma média de 0,34 bolas na rede, por partida. Porém, foram necessários 26 jogos para obter nove gols no currículo. No Vitória, são 12 jogos e quatro tentos.

A tendência é melhorar ainda mais a artilharia com a camisa vermelha e preta. Na sua carreira, Caio conseguiu marcar em dois jogos consecutivos duas vezes, uma pelo Botafogo e outra pelo Figueirense. E, para alegria da torcida, nas duas oportunidades anteriores Caio também conseguiu marcar no terceiro jogo.

