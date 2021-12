Arthur Maia tem lesão leve e pode jogar na 2ª rodada

O torcedor rubro-negro pode ficar aliviado: com os resultados da ressonância magnética realizada nesta terça-feira, 2, foi confirmado que Arthur Maia tem apenas uma lesão leve no joelho esquerdo. O meia, que se machucou na partida contra a Jacuipense, no último sábado, deve voltar a jogar em, no máximo, duas semanas.

Mas o médico do Vitória, Dr. Wilson Vasconcelos, acredita que o meia pode se recuperar ainda mais rápido, em até uma semana. Sendo o caso, ele poderia ser relacionado para o próximo jogo do Leão, na Quarta-Feira de Cinzas, contra o Vitória da Conquista.

"Maia sofreu um estiramento do ligamento medial do joelho esquerdo, e não deve levar muito tempo para se recuperar. É uma lesão de grau 1, que leva em média duas semanas para recuperação. Mas claro que ele pode responder mais rápido ao tratamento, e ficar pronto em uma semana". Ainda de acordo com Dr. Vasconcelos, até domingo o departamento médico deve definir se ele será relacionado.

Dois turnos

O elenco trabalhou em dois turnos: treino físico pela manhã e técnico pela tarde com o treinador Vagner Mancini.

Afastado na segunda-feira, Marinho acompanhou o grupo normalmente. Nem mesmo o aniversariante do dia, Fernando Miguel, foi poupado. O goleiro, que completou 31 anos, recebeu os parabéns dos colegas após as atividades.

adblock ativo