Arthur Maia faz mais exames e Marinho realiza treino à parte

De volta da folga após a estreia no Baianão, no sábado, quando ajudaram o Vitória a bater a Jacuipense por 3 a 0, o meia Arthur Maia e o atacante Marinho ficaram de fora do treino técnico comandado pelo treinador Vagner Mancini.

Maia, autor do primeiro gol, esteve no departamento médico se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, adquirida na partida. Exames preliminares apontam uma torção leve, mas uma ressonância magnética está marcada para hoje para definir com exatidão a gravidade da lesão e por quanto tempo o atleta precisará ficar parado.

Já Marinho, que balançou as redes logo na sua estreia pelo Leão, fez treinos físicos com o preparador Lucas Penha em campo e na academia. De acordo com o clube, o jogador estava com alto nível de creatina quinase (CK) no sangue, o que indica esgotamento muscular por conta do jogo.

Retornos

O restante do elenco realizou treino técnico com Mancini em campo, que contou com a volta de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Robert, ainda se recuperando de cirurgia no joelho direito, começou a transição para o gramado, mas não se sabe ao certo quando o atacante volta a treinar com o grupo.

"Depende de como ele vai responder ao trabalho de transição, mas nossa expectativa é que ele esteja à disposição do técnico em março", disse o clube, via assessoria. Outro retorno foi o de Norberto, que correu em volta do gramado. O clube não tem uma data prevista para ter o lateral à disposição no elenco.

Pausa para preparação

Com a parada do Campeonato Baiano por conta do Carnaval, o próximo jogo do Leão será na Quarta-Feira de Cinzas, contra o Vitória da Conquista. Segundo o goleiro Fernando Miguel, será uma partida que vai exigir mais da equipe. "A pré-temporada começou de uma forma, no amistoso a gente se apresentou de outra, e nós evoluímos bastante contra a Juazeirense. Temos que evoluir ainda mais para o próximo jogo porque sabemos que o Vitória da Conquista é um time que dá trabalho", disse.

