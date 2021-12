Arthur Maia e Wiliam Henrique ficam fora de treino do Leão

O elenco do Vitória segue com a rotina de treinos para o amistoso contra o Tianjin Quanjian, na próxima terça-feira, 26, no Barradão.

Na atividade desta quinta, 21, o técnico Vagner Mancini não contou com dois jogadores do sistema ofensivo. O atacante Wiliam Henrique, com problemas musculares, e o meia Arthur Maia, lesionado em um dos tornozelos, ficaram apenas no departamento médico do clube.

Outro que treinou em separado foi o recém-contratado Leandro Domingues, que voltou a fazer um trabalho na academia do clube. O meia se recupera de lesão no joelho direito, o que o tirou de diversas partidas quando ainda disputava a J-League (1ª divisão japonesa), pelo Nagoya Grampus.

No trabalho, Mancini comandou um coletivo que teva a duração de cerca de 1h. Durante a movimentação, o treinador manteve a base que utilizou na semana: Fernando Miguel, Maicon Silva, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Gabriel e Yan.

O grupo retorna ao treinamento nesta sexta, 21, em um único período.

