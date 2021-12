Arthur Maia almeja deslanchar no profissional do Vitória

Lançado em 2010 no time profissional do Vitória, o meia Arthur Maia oscilou entre bons e maus momentos e ainda não caiu nas graças da torcida rubro-negra.

O jovem armador completará 21 anos em outubro deste ano e sabe que vive um momento de transição na sua carreira: não poderá atuar mais pelas divisões de base. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, Maia disse que espera deslanchar em 2013.

"Estou tranquilo para que esse seja o meu ano. Não tenho mais idade para atuar entre os juniores. Em 2013, tenho que ser um novo Arthur Maia. Quero esquecer o que foi feito na base para fazer minha história no profissional", afimou o jogador.

Arthur foi um dos principais jogadores do grupo que conquistou o título inédito da Copa do Brasil Sub-20, no final do ano passado. Para ele, a receita é repetir no profissional o que fez pela categoria de júniores.

"Houve toda uma expectativa que foi criada em torno de mim pelo que eu fiz na base, e quero acabar com isso. Estou focado mais do que nunca para desempenhar meu melhor futebol e pretendo fazer no profissional tudo o que fiz no sub-20", finalizou.

