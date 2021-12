Arouca retorna ao Vitória após dois jogos fora da equipe

O técnico Paulo César Carpegiani contará com um retorno importante para o confronto diante do Flamengo, nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Arouca está liberado para atuar e retornará ao time titular do Vitória contra a equipe carioca.

O experiente jogador desfalcou o Leão nas duas últimas rodadas da competição nacional e fez bastante falta. Contra o Grêmio, Arouca cumpriu suspensão automática, e no duelo com o Palmeiras, o atleta não entrou em campo porque pertence ao clube paulista.

Logo após a derrota para a equipe de São Paulo, Carpegiani soltou o verbo e sinalizou que o elenco rubro-negro precisa de mais jogadores para esta posição. “Na realidade, o Ramon não é volante, é zagueiro. Volante, volante mesmo, não tem. Rodrigo não é volante, é segundo homem, teve dificuldade de posicionamento no primeiro tempo. Ele tem que se aperfeiçoar nisso. Muito bom jogador, de força, mas que precisa ter noção melhor do posicionamento. Iniciou o jogo perdido. Você não tinha escolha. Queria ter um volante. O único que tenho está no departamento médico. O volante, volante que nós temos. Tem que ter paciência”, destacou.

Além de Arouca, o lateral-direito Lucas também está libertado para atuar diante do Flamengo, mas deve compor o banco de reservas. Com 19 pontos conquistados, o Vitória entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão e ocupa a 17ª posição.

adblock ativo