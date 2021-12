Arouca e zagueiro devem desfalcar o Vitória contra o Galo

O técnico Paulo Cézar Carpegiani deve ter mais dois problemas para escalar a equipe do Vitória que encara o Atlético-MG, neste domingo, 26, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Arouca e o zagueiro Aderllan saíram lesionados na derrota para o Flamengo e preocupam para a partida contra o Galo.

Segundo o setor de comunicação do clube, os dois jogadores saíram do duelo diante da equipe carioca com dores na posterior da coxa esquerda e serão reavaliados em Salvador. A delegação rubro-negra desembarca na capital baiana ainda nesta sexta-feira, 24, e segue para o CT Manoel Pontes Tanajura onde realizará uma atividade regenerativa.

Sem poder contar com Arouca, o ex-capitão rubro-negro William Farias deve ser titular no confronto com a equipe mineira. Já na defesa, Ruan Renato deve ganhar a posição na vaga aberta por Aderllan.

adblock ativo