Arouca e Walter Bou são apresentados no Vitória

Mais uma vez o presidente Ricardo David esteve na sala de imprensa para participar da apresentação de reforços rubro-negros. Nesta terça-feira, 17, os nomes foram os do atacante Walter Bou e do volante Arouca.

Como já teve o nome publicado no BID, o meio-campista vindo do Atlético-MG pode fazer sua estreia pelo Rubro-Negro na noite desta quarta, 18, contra o Paraná. O jogador aproveitou a coletiva para se colocar à disposição de Vagner Mancini.

“Só depende do treinador. No que depender de mim, com certeza estou apto para atuar”, disse Arouca, que também prometeu muita entrega para a torcida.

“Quero agradecer o apoio dos torcedores. Como disse para o presidente, falo também para a torcida, pode esperar um jogador muito aguerrido que vai fazer de tudo para honrar essa camisa”.

Arouca conquistou títulos importantes por diferentes clubes, como Palmeiras, Santos e Fluminense, mas a passagem recente pelo Atlético-MG deixa uma pulga atrás da orelha dos torcedores rubro-negros.

O volante esteve em campo apenas em 12 oportunidades, durante os sete meses que passou no clube.

“O Atlético-MG foi o clube que joguei menos, onde fiquei menos tempo, mas não por lesão, por opção do treinador. Comecei o ano atuando, mas trocaram o treinador, que optou por outros jogadores”, disse.

Mais um argentino

Também apresentado, Walter Bou é o terceiro argentino a desembarcar na Toca do Leão. Antes dele, Marcelo Meli e Nicolas Benítez haviam sido anunciados.

Com a ajuda do diretor de futebol, Jorge Macedo, que fez a função de tradutor na entrevista coletiva, o atacante se apresentou para o torcedor.

“A verdade é que vim com muita vontade de ajudar a equipe, trabalhar muito para isso”, afirmou o argentino.

Questionado sobre um possível apelido de ‘Walter Gol’, ele preferiu não entrar na onda, mas deixou claro que sabe da obrigação de marcar.

“Meu nome é Walter Bou. Bou. Mas tenho que fazer gols”, respondeu.

