Armandinho, ex-jogador do Vitória, morre no Hospital do Subúrbio

O ex-jogador do Vitória, Armando Martins Monteiro, mais conhecido como Armandinho, morreu neste domingo, 26, no Hospital do Subúrbio, em Salvador. A causa da morte não foi informada pela assessoria do clube.

O sepultamento foi realizado no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. Participante da primeira excursão do Rubro-Negro, Armandinho jogou nos anos 50 e 60.

