Argel testa Victor Ramos e José Welison no time titular

O técnico do Vitória, Argel Fucks, testou opções no time titular do Vitória durante coletivo nesta quinta-feira, 20, na Toca do Leão, em Salvador.

O treinador do Rubro-Negro trabalhou a equipe principal com o zagueiro Victor Ramos e o volante José Welison. Eles treinaram nas vagas dos suspensos Kanu e Marcelo. Outro que também está fora é Amaral, punido pelo terceiro cartão amarelo.

Já o atacante Marinho tratou a lesão no departamento médico e depois correu no gramado, mas não participou das atividades com bola. O jogador também fez uma atividade de fortalecimento muscular.

Marinho tenta se recuperar para enfrentar o Cruzeiro no domingo, 23, às 16h (horário da Bahia), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

