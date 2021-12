Argel testa mudanças no Leão antes de viajar para pegar o Luziânia

O Vitória terá o primeiro desafio pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 8, às 18h30, diante do Luziânia, no estádio Serra do Lago, em Goiás. Nesta terça, 7, o Rubro-Negro treinou no campo do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), na capital paraibana, para finalizar a preparação para o estreia.

O treinador do Rubro-Negro aproveitou o treino tático para testar Leandro Salino e Cedric na lateral direita. Na ala esquerda, Euller e Geferson foram experimentados. Já no meio de campo, a dúvida ficou entre Dátolo e Paulinho.

Após o treino, o elenco seguiu por volta das 16h para Brasília, onde ficará até esta quarta, quando vai a Goiás para o confronto pela Copa do Brasil.

