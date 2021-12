Argel testa José Welison na lateral direita

No treino desta segunda-feira, 14, o técnico do Vitória, Argel Fucks, começou a definir o time que deve enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O duelo será nesta quinta, 17, às 18h30 (horário da Bahia), pela 36ª rodada do Brasileirão da Série A.

A grande novidade da atividade foi a mudança de posição de Zé Welison, deslocado do meio para a lateral direita. O técnico Argel sacou do time titular o atacante Zé Love e colocou o lateral Euller no meio de campo. O ataque foi formado por Kieza e Marinho.

Outro que voltou ao time foi o volante Marcelo, que cumpriu suspensão no último jogo. Sem o goleiro Fernando Miguel, punido pelo terceiro amarelo, Caíque deve assumir a titularidade na quinta.

O Leão volta a treinar nesta terça, 15, às 16h. A atividade será fechada à imprensa. Na quarta, 16, o time Rubro-Negro viaja às 12h para São Paulo. Depois, vai de ônibus até Santos.

