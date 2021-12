Argel terá pelo menos três desfalques contra o Cruzeiro

Após dois jogos e duas derrotas seguidas fora de casa, para a Ponte Preta e para o Sport, o Vitória retornou a Salvador e tem pela frente agora um duelo direto na briga contra o rebaixamento diante do Cruzeiro no domingo, 23, às 16h (horário da Bahia) no Barradão, em Salvador, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.