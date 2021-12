Argel tem ‘problema bom’ para escalar equipe

Com a bela exibição no último jogo, quando venceu o Flamengo de Guanambi por 6 a 1 no Barradão, o Vitória começa a se deparar com um ‘problema bom’: quem entra em campo neste domingo, 20, no estádio Joia da Princesa, contra o Bahia de Feira?

O principal dilema talvez esteja entre os destaques no meio de campo, o argentino Jesús Dátolo e Cleiton Xavier. Se o primeiro fez grande exibição no último jogo – com direito a dois gols – após uma estreia apagada, o último vem de uma sequência de boas partidas, com um gol marcado.

Segundo o próprio treinador Argel Fucks, “não existe cadeira cativa para ninguém” no elenco. Ele deu a entender que a ideia é trocar a equipe titular no jogo deste domingo.

“No próximo jogo a gente vai mudar novamente um pouco. Vai colocar outros jogadores. Montamos um elenco de qualidade e agora a gente precisa usar esse elenco”, disse ao final da goleada sobre o Fla.

Isso poderia indicar, portanto, a volta de Cleiton Xavier. Ou não, já que Argel elogiou bastante o desempenho de Dátolo e disse que o time vem se empenhando para prepará-lo como titular.

“Dátolo é um jogador que a gente vem trabalhando para que ele comece a partida. A gente não vai analisar o jogador por um jogo, tem que dar oportunidade para que ele mostre o seu trabalho”, continuou, referindo-se à má estreia do craque.

Mas Cleiton Xavier também recebeu elogios: do treinador e ainda dos colegas com quem ele já mostrou entrosamento. “Cleiton é um cara sensacional, um cara que tem muito potencial. Um passe dele deixa a gente na cara do gol”, comentou Kieza, que hoje é o artilheiro do Campeonato Baiano, com quatro gols.

Mas o ‘problema bom’ do Vitória no meio de campo vai além desses dois ‘armadores’. O elenco conta, ainda, com Gabriel Xavier, que retorna de lesão, o garoto Jhemerson e o argentino Pisculichi, que atualmente está no departamento médico para tratar de uma lesão no joelho.

E o ataque?

Mais mudanças podem surgir no time titular, e, assim como no setor de meio-campo, Argel pode decidir mudar as peças no ataque.

Titular em todas as partidas, Kieza deve permanecer. A questão é quem pode compor o trio com ele. As opções são André Lima, que marcou duas vezes no último jogo; David, garoto da base que se destaca pelas assistências; Paulinho, que tem ficado na reserva, e Pineda, que também recebeu elogios do técnico.

Com tantas opções, Argel é bem didático sobre a escalação. “O jogador tem que trabalhar e esperar uma oportunidade. Eu, particularmente, gosto dessa disputa sadia entre eles. Quem está dentro corre para manter o lugar e quem está fora briga para entrar”.

