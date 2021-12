Argel tem no Vitória novo desafio pela salvação

Basta olhar o histórico de Argel Fucks, de 42 anos, gaúcho de Santa Rosa, para entender o que o Vitória buscava ao contratar seu novo treinador, apresentado na tarde desta terça-feira, 13, no Barradão, em Salvador.

No ano passado, Argel foi contratado pelo Internacional, que estava em 11º no Brasileirão após 19 rodadas. Ao final do campeonato, a equipe gaúcha era a 5ª colocada.

Em 2014, ele assumiu o Figueirense na lanterna com 12 rodadas disputadas. Em trabalho de recuperação, evitou o rebaixamento do time, que encerrou a competição em 13º.

Um ano antes, Argel tornou-se treinador do Criciúma com o time na 18º posição após 24 rodadas. O rebaixamento, mais uma vez, foi evitado. Os catarinenses terminaram a competição em 14º.

O Vitória vive situação idêntica à do Criciúma. É o 18º colocado em 24 rodadas. Argel chega com um discurso promissor: "Gosto de desafios. Nós salvamos o Criciúma em 2013, o Figueirense em 2014 e pegamos o Inter em 2015 em uma situação que não era fácil. Conheço bem o elenco do Vitória, assisti à maioria de sua partidas. É um elenco bom. Estive aqui com o Internacional (pela 5ª rodada, no Barradão), e tivemos muita dificuldade. Perdemos por 1 a 0, um golaço de Marinho. Confio na reação do time, até porque ninguém desaprende a jogar bola de uma hora para a outra. Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes".

Argel é conhecido por ser um treinador motivador e vibrante. Pela avaliação da diretoria rubro-negra, eram características que vinham faltando ao time nos últimos jogos. Manoel Matos, vice-presidente, comentou: "Precisávamos de um treinador experiente, que soubesse lidar com pressão. Nas últimas partidas, o time começava bem, mas tomava um gol, não tinha poder de reação e acabava perdendo".

A última das derrotas, sábado, por 2 a 1 de virada para o Flamengo, no Barradão, culminou com a demissão do antigo técnico, Vagner Mancini.

Argel informa o planejamento que usará para a salvação rubro-negra. "A estratégia é a simplicidade. Futebol não tem invenção. Temos uma pontuação a conquistar. Se fizermos 44 pontos, temos 95% de chances de escapar do rebaixamento. No ano passado, houve time escapando com 43. Em 2014, com 40. Temos 26 pontos e 14 'finais' a disputar. Dessas, sete serão em casa. Se vencermos seis, atingiremos os 44 pontos", disse o treinador.

"Nesta hora de pressão, é o momento de o jogador experiente assumir a responsabilidade, botar a cara. Além disso, queremos todos aqui comprometidos. Se for preciso afastar atletas do grupo, faremos, cortaremos na própria carne para alcançar nosso único objetivo: manter o Vitória na Série A".

Victor Ramos

Argel Fucks já tem um enorme problema a resolver: Victor Ramos, suspenso na segunda, 12, por sete dias. O motivo foi que o zagueiro, que não atuou na semana passada devido a dores no pé, faltou ao treino de segunda-feira. Na véspera, foi visto em São Paulo curtindo uma badalada festa sertaneja.

"O quer o jogador faz na folga, é problema só dele. Mas, quando não aparece para treinar, comete uma falta grave. Gosto muito de Victor Ramos. Nos conhecemos bem e ele sabe como eu trabalho. Quando ele retornar da suspensão, na segunda, teremos uma conversa. Se eu perceber que ele está focado e comprometido, será reintegrado ao plantel. Mas, se eu perceber que ele não está com a cabeça no lugar, a porta da rua é a serventia da casa".

Time

Argel estreia na quinta, 15, fora de casa, contra o Inter. O lateral Diego Renan, expulso no jogo contra o Flamengo, é desfalque. Euller o substitui. Outras mudanças devem ser as voltas do goleiro Fernando Miguel e do volante Marcelo ao time.

